Ortaya C vitamini Koopmeiners

Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluk hedefiyle rekor kırmak isteyen Galatasaray, takviye için devre arasında düğmeye basacak. Orta sahasına ilk 11 düzeyinde bir transfer yapacak Aslan, bonservis harcamak yerine çözümü kiralama formülünde buldu. Fiorentina, Christ Oulai'yi ocak ayında bırakmadığı için Cimbom, gündemine yeniden Teun Koopmeiners'ı aldı. Juventus'ta yerini kaybeden 28 yaşındaki futbolcu, 1 numaraya yazıldı. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Gabriel Sara; Napoli ve Roma başta olmak üzere Aston Villa ve Brighton tarafından takip ediliyor.

GEÇEN SEZON ASLANTEPE'YE HAYRAN KALDI

Sara'yı gönderme niyetinde olan sarı-kırmızılılar, yerini Koopmeiners ile doldurmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray ile karşılaştıkları maçta 2 gol atan Koopmeiners, Aslantepe'nin atmosferine hayran kaldı. Juventus ile temasa geçecek yönetim, ardından oyuncuyla masaya oturarak transferi bitirmeyi amaçlıyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı orta saha, bu sezon 15 maçın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistlik performans sergiledi.

JUVE'YE 51 MİLYON EURO'YA GİTTİ

ASIL mevkisi merkez orta saha olan Koopmeiners; 6 numara ve stoperde de oynayabiliyor. Profesyonel kariyerine Alkmaar'ın rezerv takımı Jong AZ'de başladı ve as takıma yükseldi. 2017-21 yılları arasında Alkmaar ile 100'den fazla maça çıktı. 2021'de Atalanta'ya gitti. 2023- 24'te Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2024 yazında 51 milyon Euro'ya Juventus'un yolunu tuttu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör