Osimhen 4 milyon kez haber oldu

Şampiyon G.Saray'ın en medyatik isimleri belli oldu. Rekorları altüst ederek lige damga vuran Victor Osimhen, bu alanda da zirveye oturdu. Ajans Press Teknoloji'nin yeni platformu Newscope üzerinden elde edilen verilere göre; 1 Ocak-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Nijeryalı santrfor 4 milyon 323 bin haber içeriğinde yer alarak medyanın en çok konuştuğu futbolcu oldu.
Türkiye'de en çok kupa kazanan oyuncu ünvanını elinde bulunduran Cimbom'un tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, 1 milyon 330 bin
haber içeriğiyle Osimhen'i takip etti. Barış Alper Yılmaz
ise listeye üçüncü sıradan giriş yaptı; oyuncu 1 milyon 242 bin
haber içeriğiyle adından söz ettirdi.