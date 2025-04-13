Osimhen gerçeği

Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, kiralık olarak oynadığı takımda gösterdiği büyük aidiyet ile taraftarın gönlünü kazanmış durumda. Ligde son 7 maçta 9 kez fileleri sarsan, kupadaki Fenerbahçe derbisinde biri penaltıdan iki kez taraftarı coşturan Nijeryalı yıldız, performansıyla tam anlamıyla sezona damgasını vuruyor. Samsun'da da sahne alarak galibiyette pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncu, maç sonu verdiği röportajda, "Sezon sonunda herkes için en iyisi ne olacaksa o karar alınacaktır. Fakat sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak" dedi. Osimhen'in bu sözleri ayrılık mesajı olarak algılandı. SABAH SPOR, perde arkasında yaşananları öğrendi. İşte detaylar...

SUUDİ ARABİSTAN KAPISI KAPANDI

Galatasaray'da 29 gol-5 asiste ulaşan başarılı futbolcu, birçok kulübün listesine girdi. Menajer George Gardi, forvet arayan Al-Hilal'le görüşmelere başladı ancak Osimhen, "Galatasaray gibi kültürü olan bir takımda kariyerime devam etmek istiyorum'' diyerek Suudi Arabistan'a kapıyı kapadı. Tecrübeli santrforun şu an Galatasaray dışında aklında iki takım daha var: İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Barcelona… Sezon sonu Napoli'den bonservisiyle ayrılmaya hazırlanan Osimhen, Juventus ve Barcelona ihtimalini değerlendirmeye aldı.



İCARDİ'Yİ YAKALIYOR

Mauro İcardi iki sezon önce attığı 22 golle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımıştı. Victor Osimhen, Samsun'da gol sayısını 21'e çıkardı ve İcardi'ye bir adım daha yaklaştı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 29 gol, 5 asiste imzasını koydu.