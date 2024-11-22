Osimhen için tarih verdi

G.Saray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulunurken Victor Osimhen'in transferiyle ilgili sezon sonunu işaret etti.diyen Özbek şöyle devam etti: "Geçmişe bakın Sneijder, Drogba, Hagi, İcardi, Osimhen. G.Saray'ın bu manada öncülüğü Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevidir. Sezonun bitiminde transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler, Osimhen'i transfer etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi harcama limitleri.Bankalar Birliği'nden çıkmak için Florya sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. B planımızı da yaptık. İcardi'ye başkan ve yönetim olarak gereken ilgiyi gösteriyoruz. 'Mart ayında seni bekliyorum' diye söyledim."Özbek, yabancı VAr için de "Geçmişte uygulandı. TFF'nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız. Yapı Yapı Yapı diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa Galatasaray'a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar bu çok net" dedi. Bu arada G.Saray KAP'a yaptığı açıklamadaolduğunu bildirdi.