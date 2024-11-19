Osimhen istedi: Bonservisimi alın

Teknik direktör Okan Buruk'un, "Sözleşmesinde ocak ayı için bir çıkış maddesi var ama kalacağını söyledi" dediği Victor Osimhen'in durumu merak konusu. İşte perde arkasında yaşananların özeti... Yaz transfer döneminde Chelsea, PSG ve Suudi Arabistan kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Nijeryalı santrfor, menajer George Gardi'nin 48 saatlik operasyonuyla kendisini bir anda Galatasaray'da buldu.
Chelsea ihtimalini düşünerek Türkiye'ye gelen golcü futbolcu, kiralık sözleşmeye devre arasında geçerli çıkış opsiyonu koydurdu. Ancak geçen 2 aylık sürede yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı taraftara aşık oldu.
Saha içinde golleri ve asistleriyle Aslan'ı taşıyan Osimhen'i saha dışında gösterilen ilgi ve sevgi fazlasıyla mutlu etti. Ocak ayında ayrılma düşüncesini kafasından tamamen atan 25 yaşındaki futbolcu, bonservisini almaları halinde kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN İSMİ TAKASTA GEÇİYOR
Başkan Dursun Özbek ve yönetim 20 gündür Osimhen'i satın almanın formülünü arıyor. Barış Alper Yılmaz'ın takas olarak Napoli'ye önerilmesi ve 66 milyon Euro olan bonservis bedelinin aşağı çekilmesi, ayrıca sponsor formülleri masaya yatırılıyor.
MANU'DAN YENİ TEKLİF
İTALYAN basınında Victor Osimhen haberleri devam ediyor. Yıldız oyuncunun adı bu kez de Manchester United ile anıldı. İddiaya göre İngiliz ekibi, Osimhen için Napoli'ye Joshua Zirkzee artı 50 milyon Euro teklif etti.
Futbolcusu için 75 milyon Euro isteyen Napoli ise takasa sıcak bakıyor ancak paranın daha fazla yükseltilmesini istiyor. Bu arada Chelsea
de golcü futbolcudan vazgeçmiş değil.