Osimhen istedi: Bonservisimi alın

Teknik direktör Okan Buruk'un, "Sözleşmesinde ocak ayı için bir çıkış maddesi var ama kalacağını söyledi" dediği Victor Osimhen'in durumu merak konusu. İşte perde arkasında yaşananların özeti...Chelsea ihtimalini düşünerek Türkiye'ye gelen golcü futbolcu, kiralık sözleşmeye devre arasında geçerli çıkış opsiyonu koydurdu.Saha içinde golleri ve asistleriyle Aslan'ı taşıyan Osimhen'i saha dışında gösterilen ilgi ve sevgi fazlasıyla mutlu etti. Ocak ayında ayrılma düşüncesini kafasından tamamen atan 25 yaşındaki futbolcu, bonservisini almaları halinde kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.Başkan Dursun Özbek ve yönetim 20 gündür Osimhen'i satın almanın formülünü arıyor.İTALYAN basınında Victor Osimhen haberleri devam ediyor. Yıldız oyuncunun adı bu kez de Manchester United ile anıldı. İddiaya göre İngiliz ekibi,Futbolcusu için 75 milyon Euro isteyen Napoli ise takasa sıcak bakıyor ancak paranın daha fazla yükseltilmesini istiyor. Bu aradade golcü futbolcudan vazgeçmiş değil.