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Giriş Tarihi: 30.9.2024

Osımhen sapasağlam

Osımhen sapasağlam
Kasımpaşa sınavında attığı iki golle gözlerin pasını silen Osimhen, ilk devrenin sonuna doğru arka adalesinde sertlik hissettiği için ikinci devrede yerini Mertens'e bırakmış ve taraftarları korkutmuştu. "Sakatlığım ciddi değil. Devam etseydim kötü olabilirdi" diyerek durumunu anlatan Nijeryalı santrforun çekilen MR'ında bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Ancak Osimhen'in, teknik ekip tarafından perşembe günü deplasmanda oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirilmesi bekleniyor.
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Osımhen sapasağlam
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