Osımhen sapasağlam

Kasımpaşa sınavında attığı iki golle gözlerin pasını silen Osimhen, ilk devrenin sonuna doğru arka adalesinde sertlik hissettiği için ikinci devrede yerini Mertens'e bırakmış ve taraftarları korkutmuştu.diyerek durumunu anlatan Nijeryalı santrforun çekilen MR'ında bir soruna rastlanmadığı öğrenildi.