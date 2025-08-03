Osimhen serbest kalamaz!

Galatasaray, Osimhen'i renklerine bağlarken sözleşmedeki bir ayrıntı dikkat çekti. Napoli ile olan mukavelesindemaddesi bulunan Nijeryalı golcü için sarıkırmızılı kulüp, bu rakamı ödemeyi göze aldı.her sezon 21 milyon Euro verecek. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine serbest kalma maddesi koyulmadı. Osimhen'in tamamen Galatasaray'a konsantre olmasını isteyen yönetim,