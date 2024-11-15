Osimhen zirvesi

Teknik direktör Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen transferinde büyük rol oynayan ünlü menajer George Gardi ile İtalya'da bir araya geldi. Sosyal medya hesabından bu buluşmayı paylaşan Gardi, sarı-kırmızılı taraftarları de heyecanlandırdı.Sarı-kırmızılılar, Gardi'nin de İtalya'daki ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Nijeryalı golcü, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede, G.Saray'da mutlu olduğunu ve kariyerini Aslan'da devam ettirmek istediğini söyledi.