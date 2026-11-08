Osimhen’de hedef derbi

G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında problem yaşayan Victor Osimhen'in sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre; Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sorun yaşayan ve kontrollerinde serbest fragman tespit edilen oyuncu, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi. Sağlık durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceği belirtildi. Operasyonda ekstra bir bulguyla beraber müdahale yapılmadığı öğrenildi. Nijeryalı golcünün, sahalara dönüşünün 3-4 haftayı bulabileceği kaydedildi. Dün Amed maçında forma giyemeyen Osimhen, Süper Lig'de Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçlarını kaçıracak. 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

'OYNAMAYA DEVAM ETMESİ İYİ HABERDİ'

Ortopedi, Travmatoloji ve spor yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdil, Osimhen'in sakatlığını değerlendirdi: "Böyle bir durumda bir oyuncu, en iyi senaryoda 3 hafta sonra sahalara dönebilir. İkinci ihtimalde ise kıkırdak cerrahisi işlemiyle 6 ayı bulabilir. Osimhen'de büyük bir fragman olmadığı belliydi. Stuttgart maçında oynamaya devam etmesi iyi haberdi."



BU SEZON 2'NCİ TOPLAMDA 7'NCİ SAKATLIK

Osimhen, G.Saray'da sakatlıklardan başını kaldıramadı. Üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 7'nci sakatlığını yaşadı. Bu sezon ikinci kez problemle karşı karşıya kalan 27 yaşındaki forvet, en fazla 33 gün takımını yalnız bırakırken bir defa da 29 gün forma giymedi. Galatasaray'da ise toplamda 105 gün yoktu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör