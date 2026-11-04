Osimhen’den zemin tepkisi

Maçın ikinci yarısında bir pozisyonda Galatasaray kontratağa çıkarken Osimhen, zeminin azizliğine uğradı ve ayağı kaydı. Bir süre yerde kalan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı camiayı korkuttu. Ayağa kalkan Osimhen, zemini göstererek yedek kulübesine doğru yöneldi ve tepkisini ortaya koydu.



YÜKSEK GERİLİM

Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav gerginlik yaşadı. İki futbolcu arasındaki mücadelenin sonunda Deniz, Barış Alper'i itince tansiyon yükseldi. Yedek kulübeleri de olayı sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Chris Kavanagh iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.



UĞURCAN: GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan milli kaleci Uğurcan Çakır, gruptan çıkmak istediklerini söyledi. Deneyimli eldiven, "Önde bastıklarını biliyorduk, benim toplarımla arkaya sarkmak istiyorduk. Okan Hoca, bizi çok iyi hazırladı. Takım arkadaşlarım karakter koydu. 6 puan yaptık. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen seneden daha fazla puan toplamak istiyoruz" dedi. Barış Alper Yılmaz ise şöyle konuştu: "2'de 2 ile devam ediyoruz. Herkesi kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Konsantrasyonu fazla. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık. Bu sene onun üzerine çıkmak istiyoruz."



EVDE 34 YILLIK HASRET BİTTİ

GALATASARAY, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına karşı evinde çıktığı son 9 maçı kazanamamıştı. 4 Kasım 1992'de E.Frankfurt'u 1-0 deviren Cimbom, ardından 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarıkırmızılılar dün Stuttgart'ı, taraftarı önünde 2-0 mağlup ederek 34 yıllık hasreti bitirdi. Öte yandan Alman takımlarına karşı son 7 karşılaşmada 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan G.Saray bu kötü seriyi de bitirdi. En son 2013'te Schalke'yi 3-2 yenmişti.



ESKİ DOST TRİBÜNDE

G.SARAY'IN eski Brezilyalı orta sahası Felipe Melo, Stuttgart maçını izlemek için RAMS Park'taydı. Sarı-kırmızılı takımda 2011-2016 yılları arasında forma giyen Melo, dün taraftarla hasret giderdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör