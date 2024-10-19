Osimhen’i duyunca inanmadım!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 Digital kanalına konuk oldu. 3 yıldız forvetinin olmasının önemli avantaj teşkil ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:Osimhen'in gelme durumu ortaya çıkınca hemen iki forvetle ve üç savunmacı ile oynama planı başladı kafamda. İsmini ilk duyduğumda çok inandırıcı gelmedi. Videolu görüşünce inandım.'Başka takımı tutun' sözüm bizim taraftarımız için değildi. Türk futbolu olarak kendimizi dev aynasında görüyoruz.Fatih hoca bizim için efsane. Ne benim ona gönderme ne de evladı olarak onun bana bir şeyi olur. Zaten 60-70 maç oynadık.