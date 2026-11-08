Oyunculara nazar değdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından şunları söyledi: "İyi bir takıma karşı oynadık, lig ikincisi. Her türlü zorluk çıkaracaklarını biliyorduk. Ligin genelinde bunu yaptılar. İki forvet başladılar. 4-2-3-1'e yakın, asimetrik bir futbol ortaya koydular. Zemin şartları da işimizi zorlaştırdı. İyi savunduk, net pozisyon vermedik, top bizdeydi, 2-0'la içeri girdik. 3-0 sonrası maç bitti diye düşünülürken çok tartışılır bir faulden gol yedik. Arkasından bir gol daha gelince oyun tekrar değişti. Devamında 4-2'yi bulduk, sonrasında 5'i de bulabilirdik. Bu yoğun maç trafiğinden galibiyetle çıkmak önemliydi. 41 maçlık iç saha performansına baktığımızda 2 etken var. Birincisi ben ve öğrencilerim en iyi şekilde planımızı yapıp sahaya çıkıyoruz, ikincisi ise G.Saray taraftarının müthiş desteği. Oynadığımız futbol, taraftarın sevdiği bir futbol. Ortaya çok iyi bir sinerji çıkıyor, birlikte başarıyoruz. Bütün rekorları kırmaya çalışıyoruz ama ana hedef şampiyonluk. Osimhen'in sakatlığı var, Leao da oyundan çıktı. Yarın (bugün) Leao'nun kontrolü yapılacak. Bazen böyle nazar değiyor tabi ki. İnşallah sakat oyuncularımız en kısa zamanda takıma döner."





Kötü zeminin sorumlusu çimleri yenileyen şirket

RAMS Park'ın patates tarlasını andıran zemininde futbolcular, oynarken büyük sıkıntı yaşadı. Okan Buruk, konuyla ilgili olarak "Biz üstümüze düşeni bir önceki milli arada yaptık. Çok büyük para harcadık ama maalesef çimleri yenileyen şirketle ilgili istediğimiz bir şey ortaya çıkmadı. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında saha güzeldi, sonrasında daha kötüye gitti. Kulüp olarak elimizden geleni yaptık ama olmadı" açıklamasında bulundu.



'Sergen hoca ile konuştum'

Okan Buruk, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile birkaç gün önce telefonda görüştüğünü açıkladı: "Takımımızdaki oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki iki maç hazırlık niteliğinde olacak. Asıl hedef, bir sonraki turnuvanın maçları. Bu süreçte takımın şekillenmesi ve hocamızın oyuncularımızı daha yakından tanıması açısından önemli karşılaşmalar oynanacak."



Sara'ya 100. maç plaketi

Karşılaşma öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı formayla dalya diyen Gabriel Sara'ya plaket verdi. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'daki 100. resmi maçına 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında çıkmıştı.



Atatürk unutulmadı

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmaya 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önünde Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı. Maç öncesi seremonide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu gerçekleştirildi. Stattaki skorbord ve LED ekranlara, "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadesi yansıtıldı.



Kislyak kapışması

G.SARAY'IN oyuncusu Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmiçev, Türk kulüplerinin CSKA Moskova'nın orta sahası Matvey Kislyak'a ilgisini doğruladı. Kuzmiçev, "Matvey ile hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum. Bu bilgi gerçek" diye konuştu. Sözleşmesi 2029'a kadar devam eden 21 yaşındaki yetenek, bu sezon 17 maçta 3 asist yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör