Özbek bayramı Maraş’ta kutlayacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kahramanmaraş'ta kutlayacak. Deprem sonrasında bölgede sarı-kırmızılı kulüp adına konteyner kent projesi başlatanBu arada PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Rize deplasmanına geldi. Takımı kamp yapılan otelde yalnız bırakmayan Timur, cezalı olduğu için Buruk ve oyuncuları stada uğurladı ve maçı televizyondan izledi.