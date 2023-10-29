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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Özbek bayramı Maraş’ta kutlayacak

Özbek bayramı Maraş’ta kutlayacak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kahramanmaraş'ta kutlayacak. Deprem sonrasında bölgede sarı-kırmızılı kulüp adına konteyner kent projesi başlatan Özbek, bu anlamlı günde Kahramanmaraş'ta olmak istedi. Bu arada PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Rize deplasmanına geldi. Takımı kamp yapılan otelde yalnız bırakmayan Timur, cezalı olduğu için Buruk ve oyuncuları stada uğurladı ve maçı televizyondan izledi.

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Özbek bayramı Maraş’ta kutlayacak
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