Özbek: Biz günü kurtarmıyoruz!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek
, Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Günü kurtarmak için değil, sarı-kırmızılıların yarınlarını hazırlamak için görevde olduklarını söyleyen Başkan, "Üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Türkiye'de yakaladığımız başarıyı Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Okan hocamıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Ayrıca tesislerimizi tamamlamak ve G.Saray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz"
diye konuştu. Toplantıda divan kurulu üyesi Ertay Örmen, borçla ilgili, "G.Saray'ın toplam hasılatı 23.8 milyar TL. Şu ana kadar yapılan en yüksek gelir. Ve bu gelire rağmen 3.4 milyar TL zarar etmişiz. Bu kadar hasılat varken faaliyet zararı yapıyorsak bir yerde yanlış yapıyoruz" dedi. Özbek ise, "Ticaretin içinde finansal borç olması kadar da doğal bir şey yok. Bu hesap meselesi"
karşılığını verdi.
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Mete Efendioğlu - Editör