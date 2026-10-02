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Giriş Tarihi: 2.10.2026

Özbek: Herkes G.Saray'ın büyüklüğünü konuşuyor

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Özbek: Herkes G.Saray’ın büyüklüğünü konuşuyor
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G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesiyle ilgili konuştu. Özbek, "Monaco'daki kura çekiminde birlik başkanı Nasser, beni Kopenhag'da yapılacak genel kurula üyelik için davet etti. Oradaki G.Saray'ın görüntüsü çok farklı bir boyutta. Ceferin överek bizden bahsediyor. G.Saray'ın futbola çok büyük yatırımlar yaptığını belirtiyor. Nasser de öyle. G.Saray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda herkese, söylemlerde bulunuyor" diye konuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DURSUN ÖZBEK
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Özbek: Herkes G.Saray'ın büyüklüğünü konuşuyor
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