Pamukpamuk eller cebe!

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan ve çarşamba akşamı İstanbul'a inen Victor Osimhen, dün sağlık kontrolünden geçti. Testleri temiz çıkan yıldız oyuncunun resmi imzayı atması öğleden sonrasını buldu. Osimhen'in sağlık kontrolleri uzadığı için bir gün izin verildi. Nijeryalı yıldız takımla idmana bugün çıkacak.

ÖDEMELERDE AKSAMA YAŞANDI

Lazio maçı öncesinde 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Osimhen için Galatasaray'ın kasasından 80 milyon Euro'nun üzerinde para çıkacak. Bu paranın yaklaşık 25 milyon Euro'luk kısmını sponsorlar karşılayacak. Daha önce İcardi ile benzer şekilde anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'de sıkıntı yaşamak istemiyor. Başkan Dursun Özbek, "Ödemeler gecikmesin" talimatını verdi ve Osimhen'e destek olmayı kabul eden sponsorlardan taahhüt alındı. İcardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyon Euro'sunu sponsorlar üstlenmişti. Ancak geçen sezon sponsor ödemelerinde aksama yaşandı ve başkan Dursun Özbek sorunu çözmek durumunda kaldı.

AİT OLDUĞUM YERDEYİM

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Osimhen şu sözleri kullandı: ''G.Saray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız. Sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vereceğiz. Ben buraya ilk geldiğim zaman, buraya gelmemin nedeni kendimi mutlu hissetmemdi. Önümüzdeki maçlarda taraftar için mücadele etmeye devam edeceğim.''

İŞTE TARİHİ İMZANIN MALİYETİ

- Bonservisi: 75 milyon Euro

- Sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 10'u Napoli'ye verilecek

- Osimhen ile 4 yıllık sözleşme

- 15 milyon Euro net maaş

- 1 milyon Euro sadakat primi

- 5 milyon Euro imaj hakkı

- Toplam maaşı 21 milyon Euro

TARAFTARA ÖZEL KUTU

G.SARAY, taraftarlarına yönelik, "Solo Il Gala Osimhen" (Sadece Galatasaray Osimhen) adıyla hazırlanan özel kutuyu 9.999 TL fiyatla satışa sundu. Sınırlı sayıda üretilen özel kutunun içerisinde Victor Osimhen'e özel ürünler yer alıyor. Kutuda Osimhen forması, maskesi ve atkısı bulunuyor.