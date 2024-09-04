Parayı değil futbolu seçti

Eylül 2020'de imza attığı Galatasaray'dan tam 4 sene sonra aynı gün ayrılan Kerem Aktürkoğlu için Benfica 12 milyon Euro bonservis ödeyecek. KAP'a yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı detayı eklendi.Bunun yerine Avrupa piyasasında olmayı seçen milli oyuncu, senelik en az 1 milyon dolareksiğine Benfica'yı seçti ve burayı da bir basamak olarak görüp2029'a kadar imzayı atan Kerem Aktürkoğlu, kupalar kazanmak için geldiğini söyledi. G.Saray taraftarına "Her zaman kalbimin yarısı G.Saray'da olacak" derken Benfica'daki imzası sonrasında ise şu ifadeleri kullandı:"Gerçekten rakiplere expelliarmus [Harry Potter'da rakipleri silahsız bırakmak] büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum."SARI-KIRMIZILILAR, eski kaptanına bir video ile veda etti. Kulübün paylaştığı videoda şu ifadeler dikkat çekti: "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak. Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun.BENFICA'YA 2029 yılına kadar imza atan ve Başkan Rui Costa ile pozunu veren Kerem Aktürkoğlu'nu G.Saray'a kazandıran isim Fatih Terim'di. 24 Erzincan'dan oyuncuyu bularak sarı-kırmızılı formayı giydiren İmparator'a, Benfica'dan da telefon geldi. Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi olan ve şu anda Benfica başkanlık koltuğunda oturan Rui Costa'nın, Kerem transferi için deneyimli teknik adamı aradığı öğrenildi. Terim'den gelen olumlu referansların ardından işi resmiyete döktü.GALATASARAY'IN dolu olan yabancı kontenjanını Alexandru Cicaldau açtı. Ülkesi Romanya'ya dönmeye karar veren Cicaldau,ve kulüpler arasında kiralama konusunda el sıkışıldı.