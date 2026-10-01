Paşa’da ısınacak Barça’da coşacak

Galatasaray, 4 Eylül'deki Başakşehir maçından bu yana sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Victor Osimhen'e kavuşmak için gün sayıyor. Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor karşısında oynamayan, Nijerya Milli Takımı'na gitmeyen 27 yaşındaki forvet, gün gün tedavisini olup verilen arayı da iyi değerlendirdi ve yüzde 85-90 hazır hale geldi. 9 Ekim'de Aslantepe'de oynanacak Kasımpaşa maçında 35 gün sonra kadroya girecek oyuncu, karşılaşmaya kulübede başlayacak. Gidişata göre son bölümde oyuna girip kendini test edecek, 4 gün sonraki Barcelona maçındailk 11'de forma giyecek.

YARIN RAKİP PENDİK

GALATASARAY, lige verilen uzun milli arada hazırlık maçıyla sıcak kalacak. Sarı-kırmızılılar, yarın Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Belediye Stadı'nda 17.30'da başlayacak karşılaşma, kulübün YouTube kanalı ve GSPlus üzerinden canlı yayınlanacak.



DENİZ OUT LEAO İN!

OSIMHEN'IN yokluğunda 3 maçta oynayan Deniz Gül, beklentiyi karşılamadığı gibi Okan Buruk'un da gözünden düştü. Teknik heyetin, Kasımpaşa müsabakasında forvette Rafael Leao ile başlaması bekleniyor. Yavaş yavaş ritim tutan Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol-8 asist yazdırdı. Geçen sezon ise Milan'da bu mevkide 21 maça çıkmış, 7 gol-2 asist kaydetmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör