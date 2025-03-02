Paşa’ya derbi kadrosu

TÜRKİYEKupası'ndaki Konyaspor maçında rotasyona giden Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında derbi 11'ine geri dönecek. Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden oyuncular, Kasımpaşa maçına başlayacak.Derbide sakatlanan Sallai'nin durumu maç saatinde belli olacak. Macar oyuncu yetişmezse, Ahmed Kutucu forma giyecek. Cezalı Yunus ve sakatlığı devam eden Jakobs'tan yoksun sarı-kırmızılılarda iyileşen Morata'nın Kasımpaşa karşısında riske edilmesi beklenmiyor.