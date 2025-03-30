Paylaşımı derhal silin!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, TFF'yi ve hakemleri topa tutarken Beşiktaş'ın maçtan sonra sosyal medya hesabından Okan Buruk'un fotoğrafını kullanıp "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır" paylaşımına da sert tepki gösterdi. Hatipoğlu şunları söyledi: "Beşiktaş, bize gösterdiği misafirperverlikle hiç bağdaşmayan bir paylaşımda bulundu. Okan hocamızı direkt muhatap aldılar. Özür dileyip paylaşımı derhal kaldırsınlar. Efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Tırnak içinde efendi!"

İNGİLİZCE BİLMEYEN HAKEM NASIL ANLAŞTI

"Bodrum'da başlayan 'cambaza bak' tiyatrosu izliyoruz. Tiyatronun ikinci perdesi burada devam etti. Tüm hakem otoriteleri, VAR müdahalesinin haksız olduğunu, kırmızı kartın yanlış olduğunu söylüyor. Davinson'a yapılan net penaltı var. İngilizce bilmeyen hakem, Polonyalı VAR'la nasıl anlaştı? Galatasaray, hakemleri yenmek zorunda değil. Topuyla, tüfeğiyle bizi engelleyecek insanlar varsa, hepsini yeneceğiz ve şampiyon olacağız."



OSİMHEN'İ KIZDIRDILAR!

Attığı gollerle G.Saray'ı sırtında taşıyan Victor Osimhen dün beklenen katkıyı sağlayamadı. Beşiktaş defansının özel önlem aldığı Nijeryalı yıldıza Paulista ile Emirhan adım attırmadı. Arkadaşlarından da beklediği topları alamayan 26 yaşındaki futbolcu maç sonu da Beşiktaşlı taraftarlarla gerginlik yaşadı. Kendisine tribünden laf atılmasına sinirlenen Osimhen, zorlukla soyunma odasına götürüldü.