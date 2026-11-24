Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray, 5. sınavında Aston Villa'yı konuk ediyor. Bugün 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Turnuvaya Sporting ve Barcelona yenilgileri ile başlayan Cimbom ardından Lille ve Stuttgart'tan aldığı üçer puanla kendine gelmişti. Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa ise C.Brugge, Viking ve F.Bahçe galibiyetleri ile yola devam ediyor. Premier Lig'de 12. sıradaki Birmingham kulübü, geçtiğimiz sezon İstanbul'daki finalde Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör