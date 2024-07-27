Polat için başsağlığı mesajı

ESKİ Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat dün vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Polat için taziye mesajı yayımladı. Galatasaray'ın mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.