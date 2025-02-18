Provokasyon olmasın

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 10 dakikanın ardından çok kötü oynadıklarının altını çizdi. İstediklerini sahada yapamadıklarını da itiraf eden Buruk, değişimi ise şu sözlerle anlattı: "İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye geçtik. Gol sonrası Lemina'yı çağırmıştım ama golü yedik. Lemina girdikten sonra topu daha iyi kullandık, set oyununu iyi oynadık.
Çok önemli bir galibiyet aldık. Üst üste çok maç oynuyoruz, yorgunluk ve moral bozuklukları da oluyor. Alkmaar maçındaki sonucu hiç beklemiyorduk. Ancak geri dönecek, turu geçecek kalitemiz var. Barış ve Osimhen golü benimle paylaşmak istediler. İnşallah şampiyonluğu da oyuncularımla kutlarız. İcardi'yi gerçekten çok arıyoruz. Onun havasını özlüyoruz. Önce Avrupa, sonra F.Bahçe'yi düşüneceğiz. Provokasyon olmayan, iki takımın da futbola odaklandığı bir mücadele olsun. İlk maçta 3-1 yendik, yine yenmek istiyoruz."