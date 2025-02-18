Provokasyon olmasın

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 10 dakikanın ardından çok kötü oynadıklarının altını çizdi. İstediklerini sahada yapamadıklarını da itiraf eden Buruk, değişimi ise şu sözlerle anlattı: "İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye geçtik.Çok önemli bir galibiyet aldık. Üst üste çok maç oynuyoruz, yorgunluk ve moral bozuklukları da oluyor. Alkmaar maçındaki sonucu hiç beklemiyorduk. Ancak geri dönecek, turu geçecek kalitemiz var. Barış ve Osimhen golü benimle paylaşmak istediler.