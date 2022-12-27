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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Psikolojik üstünlük Aslan’da

MEHMET ÖZCAN
Psikolojik üstünlük Aslan’da

13 transferle ve yeni hocası Okan Buruk’la sezona giren G.Saray, 13. bitirdiği 2021-22’yi çabuk unutup 217 günde zirveye tırmandı

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, kökten bir değişim yaşadı. Burak Elmas'tan koltuğu devralan başkan Dursun Özbek'in ilk icraatı Torrent yerine Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getirmek oldu. Basketboldan futbolun başına geçen Erden Timur, 13 transfere imza atarak yepyeni bir kadro kurdu. Ligde 10 hafta sonunda uyum sorununu atlatan Galatasaray çıkışa geçti ve 4 maçlık galibiyet serisiyle zirvenin yeni sahibi oldu. 217 günde 13. sıradan liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. İç saha maçlarının fazla olduğu fikstür kadar İcardi'nin dönüşü de Galatasaray için bir diğer avantaj olacak. Hem saha içinde hem de saha dışında geçen sezonun izlerini atan sarı-kırmızılılarda camia içinde birlik-beraberlik sağlandı, Aslantepe'yi her maç dolduran taraftar havaya girdi.

TARAFTAR COŞTU, KASA DOLDU
SARI-KIRMIZILI kulüp, mağazacılık alanında kasasını doldurmaya devam ediyor. 2021'in haziran- kasım arasında 119 milyon TL ciro yapan GS Store, 2022'nin aynı döneminde ise 293 milyon TL ciroya ulaştı. 2021'in Haziran- Mayıs bölümündeki 212 milyon TL'lik ciro 2022'de ise 519 milyon TL'ye ulaştı. Dijital alanında yapılan yatırımlar ise meyvesini mart ayından itibaren verecek. Mart 2023-Aralık 2023 arasında 252 milyon TL gelir bekleniyor. Pazarlama alanında geçen yılki 360 milyon TL'lik kazanç ise 2022'nin ilk 6 aylık periyodunda 450 milyon TL'ye çıktı, 2023 yılının mayıs ayına kadar 525 milyon TL gelir hedefi koyuldu.

KAZIMCAN 2 AY YOK!
İSTANBULSPOR maçında sakatlanan ve 67. dakikada yerini Van Aanholt'a bırakan Kazımcan Karataş'tan G.Saray'a kötü haber geldi. Kulüp yaptığı açıklamada, "Sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. En az 1 ay tedavi olacak Kazımcan'ın sahalara dönüş süresi 2 ayı bulabilir. Ligin ilk yarısını kapatan genç sol bekin Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor maçlarını kaçırması kesinleşti.

GALATASARAY'DAN DZEKO YOKLAMASI
SEZON başından beri bir türlü bekleneni veremeyen Seferovic'in yerine kaliteli bir forvet almak isteyen Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen Edin Dzeko için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Inter'de yıllık 5 milyon Euro kazanan 36 yaşındaki Boşnak futbolcuya aynı rakamı vermeye hazır olduğu belirtildi.

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Psikolojik üstünlük Aslan’da
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