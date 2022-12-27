Psikolojik üstünlük Aslan’da

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, kökten bir değişim yaşadı. Burak Elmas'tan koltuğu devralan başkan Dursun Özbek'in ilk icraatı Torrent yerine Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getirmek oldu.Ligde 10 hafta sonunda uyum sorununu atlatan Galatasaray çıkışa geçti ve 4 maçlık galibiyet serisiyle zirvenin yeni sahibi oldu. 217 günde 13. sıradan liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. İç saha maçlarının fazla olduğu fikstür kadar İcardi'nin dönüşü de Galatasaray için bir diğer avantaj olacak.SARI-KIRMIZILI kulüp, mağazacılık alanında kasasını doldurmaya devam ediyor. 2021'in haziran- kasım arasında 119 milyon TL ciro yapan GS Store, 2022'nin aynı döneminde ise 293 milyon TL ciroya ulaştı.Dijital alanında yapılan yatırımlar ise meyvesini mart ayından itibaren verecek. Mart 2023-Aralık 2023 arasında 252 milyon TL gelir bekleniyor.2023 yılının mayıs ayına kadargelir hedefi koyuldu.İSTANBULSPOR maçında sakatlanan ve 67. dakikada yerini Van Aanholt'a bırakan Kazımcan Karataş'tan G.Saray'a kötü haber geldi. Kulüp yaptığı açıklamada,ifadeleri kullanıldı. En az 1 ay tedavi olacak Kazımcan'ın sahalara dönüş süresi 2 ayı bulabilir. Ligin ilk yarısını kapatan genç sol bekinmaçlarını kaçırması kesinleşti.SEZON başından beri bir türlü bekleneni veremeyen Seferovic'in yerine kaliteli bir forvet almak isteyen Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen Edin Dzeko için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. İtalyan'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Inter'de yıllık 5 milyon Euro kazanan 36 yaşındaki Boşnak futbolcuya aynı rakamı vermeye hazır olduğu belirtildi.