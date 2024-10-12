Real Madrid peşinde!

G.SARAY'IN savunmadaki lideri Davinson Sanchez için Arjantin'den ilginç bir iddia geldi. Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Ole'nin haberine göre Real Madrid'in gündeminde. Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.