Real Madrid peşinde!

G.SARAY'IN savunmadaki lideri Davinson Sanchez için Arjantin'den ilginç bir iddia geldi. Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Ole'nin haberine göre Real Madrid'in gündeminde. Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi. Aslan'da 39 maçı geride bırakan ve 4 gol-3 asistlik katkı da sağlayan futbolcunun G.Saray'ın kabul etmesi durumunda Real Madrid'e hayır diyemeyeceği ve bu transferin devre arasında bitirileceğinin altı çizildi.