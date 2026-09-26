Rekorları kıracağız

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile yapılan sponsorluk toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Okan Buruk'a sahip çıkıp eleştirilere yanıt verirken şampiyonluk için de şu sözlerle vurgu yaptı: "Okan Buruk, son 4 sezonda şampiyon oldu ve 5. şampiyonluğa gidiyor. Birlikteliğimiz çok güzel. Bütün oyuncular da onu çok seviyor. Zaten başarının temelinde bu yatıyor. Takım içinde bu uyumu sağlayamadan başarılı olmak mümkün değil. Kendisiyle iletişimimizde en ufak sorun yok. G.Saray çok başarılı. Okan Buruk da çok başarılı. Okan hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. İnşallah 5. kez üst üste şampiyon olarak bir rekora imza atacağız. Hiç kimse bizi bu yoldan çeviremez. G.Saray'a hizmet için buradayım. Okan Buruk da Galatasaray'a hizmet ediyor. Sürekli konuşuyoruz. İnşallah bu sene de Okan Buruk ile 5. kez üst üste şampiyon olup ligde rekor kıracağız."

YAYIN GELİRİ BÜTÇEMİZİN %1'İ

"Önümüzde önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak bu komisyonun içerisindeyiz. Naklen yayın ihalesi, diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığınızda son derece zayıf kalmakta. Galatasaray Kulübü'nün bütçesini ele aldığınızda, naklen yayından gelen gelirin payı %1-1,5 seviyesinde. Diğer liglerde bu seviye çok daha yukarıda."

2 AYDA 50 MİLYON EURO FARK!

"Sıkı bir mali disiplinle işleri yürütüyoruz. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonunda gelmesinin sebebi bu. Transfer sezonu başında yapmakla transfer sezonu sonunda yapmak arasında 50 milyon Euro fark var."

AZİZ BAŞKAN İLE ELBETTE KONUŞACAĞIZ

"İspanya Süper Kupası toplantısında Aziz başkan (Aziz Yıldırım) ile yan yana oturuyordum. Aziz başkanla tanışıklığımız yeni değil. 2014'ten beri tanışıyoruz. Yan yana geldiğimizde elbette konuşacağız. Bu durum, 2026-2027'nin çok çetin geçeceğini değiştirmez. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör