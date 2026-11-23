12 hafta sonunda 31 puanla zirvede oturan Galatasaray
'da teknik direktör Okan Buruk
başarılarına yenisini ekledi. 2022- 23 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başına geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte rekorları paramparça ederken adını da tarihe kazıdı. Aslan, Samsunspor galibiyetiyle evindeki namağlup serisini 42 maça çıkarıp kulübün de en uzun iç saha yenilmezlik performansını geliştirdi.
G.Saray, ligde dördüncü kez ilk 12 maçta 10+ galibiyete eriştiği sezonunu yaşarken, 3 döneme Okan Buruk imza attı. 2023-24'te 10, puan toplayan tecrübeli hoca 24-25'te 11, bu sezon ise 10 puan aldı.
1996-97'de ise Fatih Terim 10 puan elde etmişti. Buruk, G.Saray'ın başına geçtiğinden bu yana yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımları konuk ettiği hiçbir lig maçını kaybetmedi.
22 maçın 19'unu kazanırken 3 de beraberlikle sahadan ayrıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör