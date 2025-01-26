Rekortmen Muslera barıştı

Konyaspor karşısında Süper Lig'de 429 maç sayısına ulaşan kaleci Fernando Muslera, 428 karşılaşmaya çıkan efsane kaptan Bülent Korkmaz'ı geçti ve ligde en çok oynayan Galatasaraylı olarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sarıkırmızılı taraftarlar, Dinamo Kiev beraberliğinde protesto edilen Uruguaylı eldivenin gönlünü aldı. Muslera, ısınmaya çıkar çıkmaz tüm tribünler tarafından coşkuyla çağrıldı ve bol bol üçlü çektirdi. UltrAslan, tribünleri 38 yaşındaki file bekçisine özel açtığı "Sana inanıyoruz" pankartıyla süsledi. "İçimizden biri, seviyoruz seni. Takma ona buna Fernando Muslera" tezahüratını söyledi. Muslera'ya karşılaşma öncesinde İkinci Başkan Metin Öztürk tarafından rekora özel plaket ve "429 Efsane" yazılı forma hediye edildi.



VEDA SÖZLERİ!

Böyle anlarda kelimelerin yetmediğini söyleyen Muslera, "2011'de geldim bu büyük kulübe. Şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması büyük mutluluk. 429… Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor" dedi. Kiev maçında ıslıklanmasıyla ilgili de "Bunlar normal şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Durumu Galatasaray nezdinde düşündüm. Avrupa'da bir üst tura yükseldik. Ligde 9 puan öndeyiz. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir. Taraftar sürekli arkamızdaydı" ifadelerini kullandı.