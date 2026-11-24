geleceğe yatırım olarak büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen patlamayı yapamayan Renato Nhaga'ya talip çıktı. Sarı-kırmızılı takımda 6 maçta forma giyebilen ve toplam 68 dakika süre bulabilen 19 yaşındaki Gine Bissaulu orta sahaya Gençlerbirliği kanca attı. Başkent kulübünün başkanı Ali Osman Avşar, G.Saray'dan kiraladıkları Metehan Baltacı'nın bonservisini almak istediklerini aktarırken "Çok memnunuz, çok da ahlaklı, düzgün bir çocuk. 10 yıl Gençlerbirliği'nde oynayacak bir stoper" dedi. Nhaga ile ilgili iseifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör