‘Risk alırsak Osimhen’i uzun süre kaybederiz’

kulüp doktoru Yener İnce, sakatların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Takımla çalışan Osimhen'in tedavisinin iyi gittiğini belirten İnce, "Azımsanmayacak bir sakatlık yaşadı.Riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense, yaptığımız test sonuçlarına göre ilerlememiz lazım. Evet ihtiyacımız var ama mümkün olduğunca korumaya çalışacağız" dedi. Singo içinse şu ifadeleri kullandı:Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Sağ arka adalesinde ciddi bir sakatlık meydana geldi, oyuncu bir darbe aldığını söyledi. Sağ arka adalesinde geniş bir kanama alanı gördük, tedavisine başladık."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör