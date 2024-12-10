Riva’da ‘Doman’ zirvesi!

Sivas-G.Saray maçının son dakikasında gelişen ve Türkiye'nin gündemine düşen Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün sabah Riva'da buluşarak durum değerlendirmesi yaptı.MHK Başkanı Gündoğdu da soruşturma açıldığını, bu maçla ilgili tüm detayların öğrenilmesi sonrası bir bilgilendirme yapacağını ifade etti. Gündoğdu, mücadelenin oynandığı pazar gecesi,demişti. Hedefteki isim Turgut Doman'ın sezon sonuna kadar maç almayacağı, hakemlik kariyerinin bitip bitmeyeceğine ise sezon sonunda karar verileceği öğrenildi. Ayrıca Gündoğdu, hem VAR hakemi Alper Çetin hem de Doman ile görüştü.