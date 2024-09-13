Roma’da kâbus gibi 72 saat!

Sol kanada takviye için rotasını Roma'ya çeviren ve burada Nicola Zalewski için yoğun temaslar kuran Galatasaray, sert kayaya çarptı. Salı günü özel uçakla İtalya'ya giden sarı-kırmızılı yönetim, hem kulüple hem de Polonyalı oyuncuyla 3 gündür kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor… Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro artı bonuslar teklif eden Galatasaray, Roma'nın 10 milyon Euro'nun üzerindeki beklentisi ile karşılaştı. Cimbom, Çizme ekibini 10 milyon artı bonuslar ve bir sonraki satıştan pay karşılığında ikna etti.
Ancak Zalewski ile masaya oturulunca işler iyice çıkmaza girdi.
GÖRÜŞMELER BUGÜN DE SÜRECEK, İKİ ALTERNATİF VAR
Oyucuya 1.2 milyon Euro öneren yönetim "Ben 22 yaşında Türkiye'ye gitmek istemiyorum"
sözleriyle karşılaştı. İtalya ve Polonya basını da Zalewski'nin, G.Saray'ı reddettiği haberlerini geçince taraftarlar sosyal medyada büyük infial yarattı. Aslan, en son 2.5 milyon Euro'ya kadar çıktı ama yine Zalewski'nin inadını kıramadı.
Transferin son gününe girilirken pazarlıklar bugün de sürecek. Uçağı boş getirmek istemeyen
İtalya'daki yöneticiler alternatif isimlere de yöneldi. Bunlardan biri Sassuolo'da oynayan Armand Lauriente…
25 yaşındaki Fransız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Diğer isim ise Milan'dan Fode Ballo-Toure.
Geçen sezon Fulham'a kiralanan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon da A takıma alınmadı.
HAKİM ZİYECH DERBİDE YOK
FAS'IN
, Afrika Kupası elemelerinde Lesoto'yu 1-0 yendiği maçın kadrosunda yer almayan Hakim Ziyech, ağrıları nedeniyle oynamamıştı. MR'ı çekilen Faslı yıldızdan kötü haber geldi. Oyuncunun sağ üst arka adalesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildi.
En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Ziyech, F.Bahçe derbisinde de oynamayacak.