Roma’da kâbus gibi 72 saat!

Sol kanada takviye için rotasını Roma'ya çeviren ve burada Nicola Zalewski için yoğun temaslar kuran Galatasaray, sert kayaya çarptı. Salı günü özel uçakla İtalya'ya giden sarı-kırmızılı yönetim, hem kulüple hem de Polonyalı oyuncuyla 3 gündür kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor… Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro artı bonuslar teklif eden Galatasaray, Roma'nın 10 milyon Euro'nun üzerindeki beklentisi ile karşılaştı.Ancak Zalewski ile masaya oturulunca işler iyice çıkmaza girdi.Oyucuya 1.2 milyon Euro öneren yönetimsözleriyle karşılaştı. İtalya ve Polonya basını da Zalewski'nin, G.Saray'ı reddettiği haberlerini geçince taraftarlar sosyal medyada büyük infial yarattı.Transferin son gününe girilirken pazarlıklar bugün de sürecek.İtalya'daki yöneticiler alternatif isimlere de yöneldi. Bunlardan biri Sassuolo'da oynayan25 yaşındaki Fransız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Diğer isim ise Milan'danGeçen sezon Fulham'a kiralanan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon da A takıma alınmadı., Afrika Kupası elemelerinde Lesoto'yu 1-0 yendiği maçın kadrosunda yer almayan Hakim Ziyech, ağrıları nedeniyle oynamamıştı. MR'ı çekilen Faslı yıldızdan kötü haber geldi.En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Ziyech, F.Bahçe derbisinde de oynamayacak.