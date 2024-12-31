Rota Almanya, hedef Cvancara!

Mauro İcardi'nin sakatlığı sebebiyle forvet arayan Galatasaray için sürpriz bir iddia geldi. Alman basınından Bild'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, Borussia Mönchengladbach forması giyen Tomas Cvancara'yı gündemine aldı. Çekyalı santrfor için Cimbom'un harekete geçmeyi planladığı aktarıldı. Ayrıca F.Bahçe'nin de, aynı takımdan Fransız sağ kanat oyuncusu Nathan Ngoumou'yu istediği ve Alman ekibinin, bu iki oyuncu için 20 milyon Euro'luk beklentisi olduğu ifade edildi.

MİKAUTADZE VE MUANİ DE VAR

24 yaşındaki Cvancara, 190 cm.'lik boyuyla dikkat çekiyor. Bu sezon Mönchengladbach'ta Kleindienst'ten formayı alamayan, 12 lig karşılaşmasının sadece 1'inde ilk 11'de boy gösterebilen ve toplam 216 dakika sahada kalan oyuncunun, 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın forvet transfer listesinde PSG'den Kolo Muani ve Lyon'dan Georges Mikautadze de yer alıyor. Yönetimin, kısa süre içerisinde kesin kararını vermesi bekleniyor.

'SAĞ'LAM OLAN KAZANIR!

İCARDI dışında sakat oyuncusu kalmayan Galatasaray'da forma rekabeti kızıştı. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mertens ve Osimhen'den oluşan hücum hattından memnun olan Okan Buruk, cezası biten Sallai'ye kadroda yer arıyor. Bu sezon zaman zaman sağ bekte kullandığı Sallai'yi Buruk yeniden burada düşünüyor. Sağ bekte Kaan Ayhan ile Macar futbolcu forma rekabetinde.

'BEN G.SARAY DEMEDİM Kİ!'

G.Saray yönetiminin bu kararı sonrasında Akpınar şu sözlerle yanıt verdi: "Galatasaray ismini telaffuz etmedim ben. Öncelikle eğer gerçekten sayın Eray Yazgan, benim için vatan haini dediyse, bunun mahkemede ben de hesabını soracağım."