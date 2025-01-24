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Giriş Tarihi: 24.1.2025

Rövanş için Rota Pavlovic

Sarı-lacivertli kulübün de listesinde olan 23 yaşındaki oyuncuyu radarına alan G.Saray, mali şartları araştırmaya başladı. Milan’ın tavrına göre hamle yapılacak

MEHMET ÖZCAN
Rövanş için Rota Pavlovic

Galatasaray, bir aydır görüştüğü Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmanın şokunu yaşıyor. Slovak oyuncunun yerine stoper aramaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sarı-lacivertli ezeli rakibinin de ilgilendiği Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı. Milan'ın 23 yaşındaki Sırp savunmacısı, Aslan'ın listesine girdi.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor. Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Milan henüz Pavlovic'in geleceği ile ilgili kararını vermedi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transfer için şartlarını zorlayacak.

EMERSON'DAN VAZGEÇİLDİ B PLANINA GEÇİLDİ
Sağ bek için görüşmelerin sürdüğü Emerson Royal'de sakatlık şoku yaşanıyor. Milan'ın satmaya hazır olduğu ve G.Saray'ın da bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü Brezilyalı oyuncu, önceki gün Girona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. Emerson'un 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sarı-kırmızılılar da Sambacı'dan vazgeçip alternatiflere yöneldi.

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Rövanş için Rota Pavlovic
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