Rövanşa Azeri hakem atansın

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçı yöneten Alman hakem Daniel Siebert'e tepki gösterdi. Geçen sezon Sparta Prag maçında kart gördüğü için cezalı olan ve mücadeleyi tribünden izleyen tecrübeli hoca şöyle konuştu:Kaan geri dönüyor, Davinson'a bakacağız, yetiştirmeye çalışacağız. Hakemin oyunu yönetmesi beni o kadar rahatsız etti ki…1 kartı yazması 1 dakika sürdü. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Oyuncularınızla problem yaşamış bir hakem geliyor.Arabayla gelmiştir buraya büyük ihtimalle. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanşa Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz.""Penaltı pozisyonunda ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Oyuncunun yapacağı bir şey yok.