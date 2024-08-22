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Giriş Tarihi: 22.8.2024

Rövanşa Azeri hakem atansın

Buruk: “Hakemin yönetimi beni rahatsız etti. İsviçre’de oynuyoruz, Alman hakem geliyor. Arabayla gelmiştir büyük ihtimalle. İnşallah ikinci maça Azeri hakem atarlar”

Rövanşa Azeri hakem atansın
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçı yöneten Alman hakem Daniel Siebert'e tepki gösterdi. Geçen sezon Sparta Prag maçında kart gördüğü için cezalı olan ve mücadeleyi tribünden izleyen tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Muslera'nın bir ağrısı var, ikinci maça yetişecek diye düşünüyorum. Kaan geri dönüyor, Davinson'a bakacağız, yetiştirmeye çalışacağız. Hakemin oyunu yönetmesi beni o kadar rahatsız etti ki… Hep oyunu durdurdu. Gereksiz kartlar gösterdi. 1 kartı yazması 1 dakika sürdü. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Oyuncularınızla problem yaşamış bir hakem geliyor. Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya büyük ihtimalle. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanşa Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz."




KOLLARINI BAĞLAYACAĞIZ!
"Penaltı pozisyonunda ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Oyuncunun yapacağı bir şey yok. Kartla cezalandırılması da çok ağır oldu. Oyuncuların kollarını bağlamak gerek herhalde."

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Rövanşa Azeri hakem atansın
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