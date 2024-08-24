Rusya’ya gidebilir!

YOUNG Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlığın önce İcardi'ye, sonra da Berkan'a verilmesinin ardından gözler de takımın ikinci kaptanı Kerem'e çevrilmişti. Milli oyuncu,sözleri ile artık kaptan olmadığını sosyal medyadan ilan etti. Ancak Kerem'in bu hareketinin arkasında G.Saray'da kalma isteğinin olduğu öğrenildi.Milli oyuncu, Aralık 2022'de kaptanlık pazubendini taktığında şu açıklamayı yapmıştı:G.Saray kariyerinde 177 mücadeleye çıkan Kerem Aktürkoğlu, 45 gol atarken 41 defa da asist yaptı.G.Saray'da iki Süper Lig şampiyonluğu bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun 2016- 17 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile TFF 3. Lig şampiyonluğu da var.2 Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen oyuncunun geldiği dönemdeEURO 2024 dahil olmak üzere milli formayı toplam 34 maçta giyen oyuncu, 6 gol buldu.KEREM Aktürkoğlu'nun kaptanlığa vedasının ardında futbol direktörü Cenk Ergün'ün olduğu iddiası var… Milli oyuncunun geçtiğimiz sezonki F.Bahçe maçının ardından stat koridorunda yürürken yanından tam da Cenk Ergün geçerkendiye seslendiği anlar dün sosyal medyaya yeniden düştü. Cenk Ergün için eski kaptanlar Sabri Sarıoğlu ile Wesley Sneijder'in de eski açıklamaları yine sosyal medyada gündem oldu.