SABAH Spor yazarları, Erden Timur’un gündemi sarsan açıklamalarını yorumladı: Bu iddialar soruşturulmalı!
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“Timur savcılara çağrı yaptı. Özellikle MHK eski başkanı Lale Orta’nın, Ali Koç’a VAR görüntüsü verdiğini söylemesi büyük olay. TFF mutlaka soruşturma açmalı.”
Galatasaray Sportif A.Ş.Başkan Vekili ErdenTimur'un önceki geceA Spor ekranlarında yaptığıaçıklamalar spor kamuoyundabomba etkisi yaptı.MHK eski başkanı Lale Ortave Fenerbahçe ile ilgili çokkonuşulacak vahim iddialardabulunan Timur, sarı-lacivertlikulübün örgütlü bir yapı kurduğunuve buna karşı 'Temiz elleroperasyonu' başlatılması gerektiğinisöyledi. SABAH Sporyazarları, Timur'un iddialarınıyorumladı…
LEVENT TÜZEMEN
Kitabın ortasından... Erden Timur, kitabın tam ortasından konuştu. Önemli noktalara parmak bastı. ÖzellikleLale Orta'nın, Ali Koç'a VARgörüntüsü verdiğini söylemesiçok büyük bir olay. TFF mutlaka soruşturma açmalı. Başkan Büyükekşi, sadece VAR konuşmalarını dinlememeli, kuralların uygulanıp uygulanmadığını da artık araştırmalı. Ayrıca Timur'un, "Örgütlü bir yapı ile karşı karşıyayız" söyleminin ardından "Kim bunlar, F.Bahçe mi?" sorusuna "Şu an için öyle" yanıtını vermesi de büyük gürültü çıkarır. Timur'un, "YouTube hesapları kurulmuş, linçler yapılıyor. Savcılık soruşturma açsın ve tüm bunları incelesin" şeklindeki ifadeleri de bence 6222 nolu yasa gereği gündeme alınmalıdır. Timur'un bu açıklamalarısavcılara, "Gelin olayıinceleyin" çağrısıdır.
GÜRCAN BİLGİÇ
Hiç tatmin olmadım! Erden Bey'i 3 saate yakın dinledim. İddia ettikleri veya planladıklarıyla ilgili beni tatmin edecek hiçbir cümlesini maalesef bulamadım. Mesela telefonlardan bahsediyor, kendisinin telefonunun incelenmesini istiyor. Amadiğer kulüplerin iddiasında aslındaYusuf Günay var. Bugün özel görüşmesini, normal hat üstünden yapan kimse bulamazsınız. Ya Whatsapp ya da FaceTime kullanıyorlar. Lale Orta hakkındaki iddiası, aslında çok masum. Orta, büyük tepki içindeki F.Bahçe camiasını, hakeminin kararının doğru olduğunu göstererek sakinleştirmiş, bunun nesi yanlış. Görünen o kiAli Koç'un açıklamaları sonrası,Beşiktaş maçı öncesi ErdenTimur, kendi takımının lehinebir çıkış yaptı.
BÜLENT TİMURLENK
Orası sirk yerine döndü Erden Timur, iddialarını ve endişelerini bu programdan çok daha önce Federasyon Başkanı ile paylaşmış olmalı. Ancak TFF'nin yaptığı bir araştırma ya da aldığı bir karar var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Ezeli rekabette gazeteciliğin getirildiği uçurum ortada. İşini iyi yapanlara saygımvar ancak sosyal medya ve dijitalyayıncılıkbir sirk gösterisindenöte değil. Meslekte itibarı ve liyakati olmayan bunca şarlatanın çıkardığı boş gürültü, ülkedeki futbol sevgisini elbet bir gün bitirecek. Kafasınıyastığına rahat koyanlara selamolsun.
FATİH DOĞAN
Derbi öncesi çok manidar Spor camiasından birisi, "Temizlik istiyoruz, olaylar soruşturulmalı" diyorsa, bunu saygıyla karşılarız. Ancak Timur'un "Elimde o var, bu var" şeklindeki açıklamalarını dikkate alınca, söyledikleriyle davranışları arasında çelişki ortaya çıkıyor. O yüzdenbu konuyu derbi öncesi gündemdeğiştirmek olarak görüyorum. Geçen seneden bir Beşiktaş maçında 4. hakem ile ilgili iddiaları da kenar süsü olarak ilişkilendirmesi, bu düşüncemizi destekliyor. TFF'ninson 20 yılı soruşturma yetkisivar. Soruşturma, rahmetli Mustafa Cengiz'in, "Dursun Özbek'in otelinde kalan Gaziantep'in konaklama faturasının Galatasaray hesaplarında ne işi var?" sorusuyla başlarsa o zaman samimiyetine inanırız.
A SPOR'DA NELER SÖYLEDİ?
YouTube hesapları kurulmuş, linçler yapılıyor. Araştırılsın bunlar. Ortada büyük bir tezgah var. Örgütlü bir yapı var. Soruşturulsun.
Lale Orta, VAR görüntüsünü Ali Koç'a gönderdi. Bunun kaydı var. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Adana Demir-F.Bahçe maçında Mert Hakan'ın attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Orta, o pozisyonu cep telefonuyla çekiyor. Sonra, "Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim" demiş mi? TFF bunu incelesin.
G.Saray-Kasımpaşa maçı sonrası oyun kurallarına göre kırmızı kart olan pozisyonda Lale orta, bunu Mehmet Büyükekşi'ye söylemiyor. Onu manipüle ediyor.
Temsilciler Kurulu'nda Ertuğrul Arslan var, tepedeki isimlerden biri. Koç Holding'de çalışıyor, Arçelik'te. Bu kabul edilemez. Bu kişinin geldiği maçta biz cezalar alıyoruz.
Beşiktaş-Alanya maçı 4. hakemi Ali Şansalan, Beşiktaş Kongre Üyesi Mehmet Ali Avşar ile aynı otelde kalmış mıdır? Maç sabahı bu kişi ile kahvaltı yapmış mıdır? Stadyuma kongre üyesinin aracıyla gitmiş midir? Bu konularda ifadeleri alınmış mı?
LALE ORTA'DAN MESAJ VAR!
MHK eski başkanı Lale Orta, iddialarla ilgili SABAH Spor'a konuştu. TFF Başkanı Büyükekşi ile görüştüğünü ve Hukuk Kurulu'nun incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapacağını söyleyen Orta, "Hiçbir kulüp başkanı ve yöneticisine tarafımdan görüntü gönderilmemiştir. İddialar hayal ürünü. Ayrıca MHK başkanının giremeyeceği bir VAR odası olabilir mi? 'Dışarıya görüntü çıkarmak' yanlış ifade. Görüntüler zaten dışarıdan geliyor. Çıkarılmaması gereken şey, hakemler arasındaki konuşma kayıtlarıdır" dedi.
FATİH DOĞAN