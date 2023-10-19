SABAH Spor yazarları, Erden Timur’un gündemi sarsan açıklamalarını yorumladı: Bu iddialar soruşturulmalı!

önceki geceA Spor ekranlarında yaptığıaçıklamalar spor kamuoyundabomba etkisi yaptı.MHK eski başkanı Lale Ortave Fenerbahçe ile ilgili çokkonuşulacak vahim iddialardabulunan Timur, sarı-lacivertlikulübün örgütlü bir yapı kurduğunuve buna karşı 'Temiz elleroperasyonu' başlatılması gerektiğinisöyledi.yazarları, Timur'un iddialarınıyorumladı…Timur, kitabın tam ortasından konuştu. Önemli noktalara parmak bastı.TFF mutlaka soruşturma açmalı. Başkan Büyükekşi, sadece VAR konuşmalarını dinlememeli, kuralların uygulanıp uygulanmadığını da artık araştırmalı. Ayrıca Timur'un, "Örgütlü bir yapı ile karşı karşıyayız" söyleminin ardından "Kim bunlar, F.Bahçe mi?" sorusuna "Şu an için öyle" yanıtını vermesi de büyük gürültü çıkarır. Timur'un, "YouTube hesapları kurulmuş, linçler yapılıyor. Savcılık soruşturma açsın ve tüm bunları incelesin" şeklindeki ifadeleri de bence 6222 nolu yasa gereği gündeme alınmalıdır.Bey'i 3 saate yakın dinledim. İddia ettikleri veya planladıklarıyla ilgili beni tatmin edecek hiçbir cümlesini maalesef bulamadım. Mesela telefonlardan bahsediyor, kendisinin telefonunun incelenmesini istiyor.Bugün özel görüşmesini, normal hat üstünden yapan kimse bulamazsınız. Ya Whatsapp ya da FaceTime kullanıyorlar. Lale Orta hakkındaki iddiası, aslında çok masum. Orta, büyük tepki içindeki F.Bahçe camiasını, hakeminin kararının doğru olduğunu göstererek sakinleştirmiş, bunun nesi yanlış.Timur, iddialarını ve endişelerini bu programdan çok daha önce Federasyon Başkanı ile paylaşmış olmalı. Ancak TFF'nin yaptığı bir araştırma ya da aldığı bir karar var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Ezeli rekabette gazeteciliğin getirildiği uçurum ortada.Meslekte itibarı ve liyakati olmayan bunca şarlatanın çıkardığı boş gürültü, ülkedeki futbol sevgisini elbet bir gün bitirecek.camiasından birisi, "Temizlik istiyoruz, olaylar soruşturulmalı" diyorsa, bunu saygıyla karşılarız. Ancak Timur'un "Elimde o var, bu var" şeklindeki açıklamalarını dikkate alınca, söyledikleriyle davranışları arasında çelişki ortaya çıkıyor.Geçen seneden bir Beşiktaş maçında 4. hakem ile ilgili iddiaları da kenar süsü olarak ilişkilendirmesi, bu düşüncemizi destekliyor.Soruşturma, rahmetli Mustafa Cengiz'in, "Dursun Özbek'in otelinde kalan Gaziantep'in konaklama faturasının Galatasaray hesaplarında ne işi var?" sorusuyla başlarsa o zaman samimiyetine inanırız.YouTube hesapları kurulmuş, linçler yapılıyor. Araştırılsın bunlar. Ortada büyük bir tezgah var. Örgütlü bir yapı var. Soruşturulsun.Lale Orta, VAR görüntüsünü Ali Koç'a gönderdi. Bunun kaydı var. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Adana Demir-F.Bahçe maçında Mert Hakan'ın attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Orta, o pozisyonu cep telefonuyla çekiyor. Sonra, "Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim" demiş mi? TFF bunu incelesin.G.Saray-Kasımpaşa maçı sonrası oyun kurallarına göre kırmızı kart olan pozisyonda Lale orta, bunu Mehmet Büyükekşi'ye söylemiyor. Onu manipüle ediyor.Temsilciler Kurulu'nda Ertuğrul Arslan var, tepedeki isimlerden biri. Koç Holding'de çalışıyor, Arçelik'te. Bu kabul edilemez. Bu kişinin geldiği maçta biz cezalar alıyoruz.Beşiktaş-Alanya maçı 4. hakemi Ali Şansalan, Beşiktaş Kongre Üyesi Mehmet Ali Avşar ile aynı otelde kalmış mıdır? Maç sabahı bu kişi ile kahvaltı yapmış mıdır? Stadyuma kongre üyesinin aracıyla gitmiş midir? Bu konularda ifadeleri alınmış mı?MHK eski başkanı Lale Orta, iddialarla ilgili'a konuştu. TFF Başkanı Büyükekşi ile görüştüğünü ve Hukuk Kurulu'nun incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapacağını söyleyen Orta, "Hiçbir kulüp başkanı ve yöneticisine tarafımdan görüntü gönderilmemiştir. İddialar hayal ürünü. Ayrıca MHK başkanının giremeyeceği bir VAR odası olabilir mi? 'Dışarıya görüntü çıkarmak' yanlış ifade. Görüntüler zaten dışarıdan geliyor. Çıkarılmaması gereken şey, hakemler arasındaki konuşma kayıtlarıdır" dedi.FATİH DOĞAN