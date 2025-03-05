Sacha Boey dönüyor!

Geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey'den Alman ekibi istediği verimi bir türlü alamadı. Fransız oyuncunun sakatlıklarının ardından düzenli forma giyememesi sorunların sebebi olarak gösterilirken Bild'e göre; Boey için teklif bekleniyor. Bavyera ekibi, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu üzerine planlar yapmazken ayrılık için vizeyi de verdi. Boey'e mali olarak iyi bir teklif gelmesi durumunda Bayern, gidişini onaylayacak. Alman basınına göre; adaylar arasında G.Saray da var. 24 yaşındaki sağ bek için sezon sonunda sarı-kırmızılılar da teklif yaparak geri dönüşü için çalışacak. G.Saray forması ile 84 maça çıkan ve 4 gol-4 asist katkısı verip Şampiyonlar Ligi performansı ile Bayern Münih'in gözüne giren Boey, sonrasında ise Alman ekibinde menisküs yırtığı sorunu nedeniyle 13 karşılaşmada görev alabilmişti.

'ARTIK BİZİ KİMSE TUTAMAZ'

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. TV100'e konuşan 51 yaşındaki hoca, yorgun oluklarını vurgularken "Krizde falan değiliz. Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık" dedi. Futbolda böyle iniş-çıkışların olduğunu da belirten Buruk, "4 puan öndeyiz, avantaj bizde. Başarısız değiliz. Rakipler ne yaparsa yapsın, biz yine şampiyon olacağız. Bu saatten sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz. Hakkımdaki 'istifa' hashtaglerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu F.Bahçe taraftarlarıdır" ifadelerini kullandı.