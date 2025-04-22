Sacha Boey için kollar sıvandı

sağ bek sorununu eski oyuncusuyla çözmek istiyor. Geçen sezonun ara transfer döneminde 30+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e satılan Sacha Boey için sarı-kırmızılılar devreye girmeyi planlıyor. Sky Sports'un haberine göre;Alman ekibinde beklenen forma şansını bulamayan 24 yaşındaki sağ bekin, sezon sonunda Cimbom'un listesindeki oyunculardan biri olacağı ifade edildi. Elias Jelert ve Frankowski'den umduğu katkıyı alamayan Galatasaray'ın, Boey ile sağ bekte tekrar istikrar sağlamak istediği belirtildi. Bayern Münih'te geçen sezondan bu yana 4 kez sakatlık yaşayan Boey, 31 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.