Sağda Olay var!

Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi geri çeviren Galatasaray, İngiliz ekibinin sağ bekine kanca attı: Ola Aina. Bu sezon formunun zirvesinde olan Nijeryalı futbolcu, Jelert'te hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılıların kurtarıcısı olabilir. Nottingham Forest ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek, milli takımdan arkadaşı Osimhen'den bilgi aldı.Ara transferde önceliği hücum oyuncusuna veren sarı-kırmızılılarda sağ bek takviyesi Jelert'e bağlı. 9 milyon Euro yatırım yapılan Danimarkalı isim zarar etme pahasına satılırsa, Ola Aina için şartlar zorlanacak.