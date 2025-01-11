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Giriş Tarihi: 11.1.2025

Sağda Olay var!

Aslan, Nottingham Forest’ın sağ beki Ola Aina’yı gözüne kestirdi

MEHMET ÖZCAN
Sağda Olay var!
Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi geri çeviren Galatasaray, İngiliz ekibinin sağ bekine kanca attı: Ola Aina. Bu sezon formunun zirvesinde olan Nijeryalı futbolcu, Jelert'te hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılıların kurtarıcısı olabilir. Nottingham Forest ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ola Aina, milli takımdan arkadaşı Osimhen'den bilgi aldı. 28 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye hazır. Ara transferde önceliği hücum oyuncusuna veren sarı-kırmızılılarda sağ bek takviyesi Jelert'e bağlı. 9 milyon Euro yatırım yapılan Danimarkalı isim zarar etme pahasına satılırsa, Ola Aina için şartlar zorlanacak.
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Sağda Olay var!
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