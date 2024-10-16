‘Sağ’lam geliyor!

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana düzenli forma giyenteknik heyet yerine Roland Sallai'yi oynatmayı planlıyor.milli maç dönemini en iyi geçiren isimlerden biri oldu.Bosna karşısında %85 pas isabeti sağlayan ve girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan oyuncu, 2 kez de hava topu aldı. 2 kez şut pası verip 2 defa da top kapan Sallai, 1 sefer de uzaklaştırma yaparak savunmaya destek oldu.güneş ışığı alamayan RAMS Park zemini, milli arada bakıma girdi. Çimlere tekrar tohum ekildi. 10 gündür aralıksız çalışma yapılan Aslantepe'nin haftaya çarşamba günü Elfsborg ile oynanacak maça hazır hale getirilmesi planlanıyor.