Sahne artık senin Leao

Süper Lig'de Kasımpaşa maçı ile birlikte lige dönüş yapacak olan G.Saray'da yönetim, takımın tüm ödemelerini yaparak zorlu fikstür öncesinde moral verdi. Bugün sahasında konuk edeceği ligin namağlup ekibini devirerek Barcelona sınavı öncesinde ritim yakalamak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Leao'yu bu maç için özel olarak da hazırladı. Victor Osimhen'in sakatlık sonrası dönüşünde limitli zaman vermeyi düşünen deneyimli hoca, sadece Kasımpaşa değil bundan sonraki milli araya kadarki 30 günlük bölümde Portekizli oyuncunun sahneye çıkmasını istedi. Leao ile özel olarak da görüşen Buruk, bundan sonraki süreçte düzenli forma şansı vermeyi planladığı oyuncusu ile görüşüp son motivasyonunu da yaptı.

BURUK YOK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle Kasımpaşa müsabakasında takımın başında görev alamayacak. Trabzonspor maçında oyundan atılan deneyimli hocaya PFDK'dan 1 maç ceza gelmişti. Takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör