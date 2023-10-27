Sahte bilete tutuklama!

Galatasaray-Bayern Münih maçı öncesinde karaborsa bilet sattığı ve birden fazla kişiyi usulsüz olarak stada soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin K. (47) tutuklandı. Daha öncesuçlarından 5 kez işlem yapılan ve seyirden men edilen Hüseyin K.,suçundan soruşturma açılarak adliyeye sevk edildi.üseyin K. "Bu biletleri kombinesi olan kişilerden parasıyla satın alıyorum ve yurt dışından gelen kişilere devrediyorum.diyerek suçlamaları reddetti. Savcılık, suçu meslek haline getirerek düzenli olarak aynı kabahati işlediği gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Hüseyin K. tutuklandı.ÜST aramasında ise şüpheli Hüseyin K'nın üzerinde 11 bin 555 lira ve 470 Euro (14 bin TL) para ele geçirildi