Sahte bilete tutuklama!

Hakkında 5 kez işlem yapılan ve men cezası olan Hüseyin K., Bayern maçında yine yakalandı. Üzerinden çıkan paralar için, “Para Rus kadın arkadaşımın” diyen şahıs tutuklandı
Galatasaray-Bayern Münih maçı öncesinde karaborsa bilet sattığı ve birden fazla kişiyi usulsüz olarak stada soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin K. (47) tutuklandı. Daha önce "Usulsüz seyirci almak ve alınmasınısağlamak" suçlarından 5 kez işlem yapılan ve seyirden men edilen Hüseyin K., "Yetkisiz olarak elektronik seyirci kartınıbulundurma" suçundan soruşturma açılarak adliyeye sevk edildi.
'SUÇU MESLEK HALİNE GETİRDİ'
Hüseyin K. "Bu biletleri kombinesi olan kişilerden parasıyla satın alıyorum ve yurt dışından gelen kişilere devrediyorum. Üzerimde ele geçirilenparalar Rusya'da yaşayan bayan arkadaşımaaittir, maça girerken taşımam için bana verdi" diyerek suçlamaları reddetti. Savcılık, suçu meslek haline getirerek düzenli olarak aynı kabahati işlediği gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Hüseyin K. tutuklandı.
ÜZERİNDEN 25 BİN 555 TL ÇIKTI
ÜST aramasında ise şüpheli Hüseyin K'nın üzerinde 11 bin 555 lira ve 470 Euro (14 bin TL) para ele geçirildi