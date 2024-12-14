Sakata gelme aslanım!

Galatasaray, Malmö deplasmanında 90+2'de kalesinde gördüğü topla beraberliğe razı olurken UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgisiz olarak devam etti. Süper Lig'de de mağlubiyeti bulunmayan Cimbom'u rakiplerden çok takım içindeki eksikleri sıkıntıya sokuyorAntalya deplasmanında Jakobs, Beşiktaş derbisinde Kaan Ayhan, Eyüpspor maçında Abdülkerim ve Sivas deplasmanında Osimhen yaşadıkları adale sakatlıklarına bağlı olarak oyundan çıkmıştı. Malmö'de Sanchez'i aynı sebepten kenara alan Okan Buruk,diyerek olayı özetledi. Adale sakatlıklarıyla boğuşan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ise Sivassporlu Manaj'dan aldığı darbe nedeniyle Malmö sınavını kaçırdı. Sarı-kırmızılı takım, Malmö deplasmanında maç kadrosunu altyapıdan oyuncularla tamamlamıştı.