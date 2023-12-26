Sakatlık büyük aşkı yaraladı!

Fenerbahçe derbisinde Djiku ile ikili mücadelesinde penaltı tartışmaları geceye damga vuran Mauro İcardi, Türkiye kariyerinde ilk kez büyük bir maçta suskun kaldı.Derbide sakatlanan30 yaşındakisantrforun sağ ayakbileği tendonlarındahasar ve kanamameydana geldi. Otarihten sonra hızladüşüşe geçen veiğneyle sahaya çıkanİcardi, son 12 maçta2'si penaltıdan toplam3 gole imzasınıkoyabildi.Bu karşılaşmalarda 1059 dakika süre alan Arjantinli süperstar, Bayern Münih ve Adana Demirspor'a attığı penaltılar dışında sadece Alanyaspor ağlarını sarstı.Özellikle çabukluğunu ve bitiriciliğini kaybettiği yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcunun, yakaladığı fırsatları değerlendirememesi Galatasaraylı taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.Kiralık oynadığı geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro İcardi, önceki günkü Fenerbahçe maçında ilk kez bir büyük takımı boş geçti. Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında sahaya çıktığı 7 müsabakada 10 gol atıp 2 asist yapmıştı.