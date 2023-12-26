Sakatlık büyük aşkı yaraladı!

Sakatlandığı ve sonrasında uzun süre iğneyle sahaya çıktığı 21 Ekim’deki Beşiktaş derbisinden sonra hızla düşüşe geçen 30 yaşındaki golcünün eski çabukluğu ve bitiriciliğinden uzak görüntüsü sarı-kırmızılıları düşündürüyor
Fenerbahçe derbisinde Djiku ile ikili mücadelesinde penaltı tartışmaları geceye damga vuran Mauro İcardi, Türkiye kariyerinde ilk kez büyük bir maçta suskun kaldı. Sezonaçok formdabaşlayan ve15 maçta attığı14 golle takımınıhem lig hem deAvrupa'da taşıyanArjantinliyıldız içiniki kezağları bulduğu21 Ekim'dekiBeşiktaş maçıdönüm noktasıoldu. Derbide sakatlanan30 yaşındakisantrforun sağ ayakbileği tendonlarındahasar ve kanamameydana geldi. Otarihten sonra hızladüşüşe geçen veiğneyle sahaya çıkanİcardi, son 12 maçta2'si penaltıdan toplam3 gole imzasınıkoyabildi.
DEVLER LİGİ UÇTU GİTTİ
Bu karşılaşmalarda 1059 dakika süre alan Arjantinli süperstar, Bayern Münih ve Adana Demirspor'a attığı penaltılar dışında sadece Alanyaspor ağlarını sarstı. Süper Lig'de zirveyeortak olmaya devameden sarı-kırmızılıtakım, İcardisusunca ŞampiyonlarLigi'nde ise yolunadevam edemedi. Özellikle çabukluğunu ve bitiriciliğini kaybettiği yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcunun, yakaladığı fırsatları değerlendirememesi Galatasaraylı taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.
İLK KEZ BOŞ GEÇTİBOŞ
Kiralık oynadığı geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro İcardi, önceki günkü Fenerbahçe maçında ilk kez bir büyük takımı boş geçti. Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında sahaya çıktığı 7 müsabakada 10 gol atıp 2 asist yapmıştı.