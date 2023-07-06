Şampiyona kötü sürpriz!

Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun ilk provasını dolu tribünler önünde Kocaeli Stadyumu'nda yaptı. Sarıkırmızılılar hazırlık maçında Hull City karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3 kaybetti.ikinci devrede altyapı ürünü genç oyuncuların girmesiyle üstünlüğünü koruyamadı. 28'de perdeyi Mertens'in ortasına iyi yükselenBerkan presle kapılan top sonucu ikinciyi attı, Kaan Ayhan 35'te skoru 3-0'a getirdi. Devre sonuna doğru Tetteh boş kaleye 3-1 yaptı.Hull City, Christie (83), Slater (84) ve Estupinan'ın (86) golleriyle skoru 4-3 lehine çevirdi.Kusursuz oynadığı ve bir gol attığı ilk yarının sonunda yaptığı hata sonucu yenen gol nazar boncuğu oldu. Sol stoperde oynamasına rağmen isabetli toplar kullanıp geriden oyun kurdu. Avrupa'dan teklif alması, gelişimini özetliyor.3-1 üstünlükle biten ilk yarıda sarı-kırmızılı takımın en silik ismi olarak göze çarptı. Devrede vatandaşı Morutan'la değişti. Bu temposuyla A Takım'da kalıcı olamaz ve yine kamp sonunda gönderilir.Yine takımın en iyisiydi. Presi başlatıp oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Savunmada açık vermedi, hücumu yönetti. Skor 1-0 iken kaptığı topla Berkan'ın golünü hazırladı.