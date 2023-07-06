Şampiyona kötü sürpriz!

Hull City karşısında Emin, Berkan ve Kaan’la skor avantajını bulan Cimbom, genç oyuncuların forma giydiği ikinci yarıda yıkıldı. İngilizler, 4 dakikada attığı gollerle galibiyete uzandı
Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun ilk provasını dolu tribünler önünde Kocaeli Stadyumu'nda yaptı. Sarıkırmızılılar hazırlık maçında Hull City karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3 kaybetti. Tek kaleoynadığı ilk yarıda 3-0'ı bulanAslan, ikinci devrede altyapı ürünü genç oyuncuların girmesiyle üstünlüğünü koruyamadı. 28'de perdeyi Mertens'in ortasına iyi yükselen Emin Bayramaçtı, Berkan presle kapılan top sonucu ikinciyi attı, Kaan Ayhan 35'te skoru 3-0'a getirdi. Devre sonuna doğru Tetteh boş kaleye 3-1 yaptı. G.Saray son bölümlerdeoyundan iyice koptu ve 4 dakikaiçinde yıkıldı. Hull City, Christie (83), Slater (84) ve Estupinan'ın (86) golleriyle skoru 4-3 lehine çevirdi. Başkan Dursun Özbek,maçı Hull City'nin sahibi AcunIlıcalı ile birlikte takip etti.
KİM NASIL OYNADI? EMİN BAYRAM: Kusursuz oynadığı ve bir gol attığı ilk yarının sonunda yaptığı hata sonucu yenen gol nazar boncuğu oldu. Sol stoperde oynamasına rağmen isabetli toplar kullanıp geriden oyun kurdu. Avrupa'dan teklif alması, gelişimini özetliyor. CİCALDAU: 3-1 üstünlükle biten ilk yarıda sarı-kırmızılı takımın en silik ismi olarak göze çarptı. Devrede vatandaşı Morutan'la değişti. Bu temposuyla A Takım'da kalıcı olamaz ve yine kamp sonunda gönderilir. TORREİRA: Yine takımın en iyisiydi. Presi başlatıp oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Savunmada açık vermedi, hücumu yönetti. Skor 1-0 iken kaptığı topla Berkan'ın golünü hazırladı.