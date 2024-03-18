Şampiyonluğa koşuyor

penaltı ve attığı gollerle dünkü maça damga vuran Mauro İcardi, karşılaşma sonrası yine çok iddialı açıklamalar yaptı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı, "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz. Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Türkiye'nin en iyi takımıyız. Bunu geçen sene şampiyon olarak gösterdik. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız" dedi.Mauro İcardi golleriyle maçın da kaderini değiştirdi. Arjantinli yıldız 81'de penaltı kaçırırken 83'te maçtaki ikinci golünü ağlara gönderdi.Geçtiğimiz sezondan bu yana yapılan değerlendirmede tecrübeli forvet, toplamda 39 kez ağları havalandırırken 14 defa da asist katkısı sağladı.DRIES Mertens attığı şık golle alkışları da toplarken bu sezon sarı-kırmızılıların ceza sahası dışından attığı 12. golü kaydetti. Belçikalı oyuncu, İcardi'nin ilk golünde de asist yaparken bu sezon toplamda 7 gol ve 8 gol pasına ulaştı.Mertens, attığı gol sonrasında Ndombele'ye neden koştuğunu anlattı: "Ndombele'ye, gol atarsam yanına gideceğimi söyledim.11 kişi oynuyor, herkes hak ettiği dakikaları bulamıyor. Bence o da bu oyunculardan biri. Kolay bir maç değildi. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı, bunu gösterdiler. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık."kırmızılıların 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay, haklı bir galibiyet aldıklarını belirtirken, duygularını,sözleriyle dile getirdi. Tecrübeli oyuncu, Rizespor karşılaşmasında uzaktan gollerin kendisinden gelmesi, Kasımpaşa'ya karşı ise Dries Mertens'in uzaktan gol bulmasının sorulması üzerine "Mertens adamın dibi" cevabını verdi.