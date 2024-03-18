Şampiyonluğa koşuyor

90'da sahneye çıkan Vinicius, Cimbom'u zirvede tutan golü attı
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİYİZ
Kaçırdığı
penaltı ve attığı gollerle dünkü maça damga vuran Mauro İcardi, karşılaşma sonrası yine çok iddialı açıklamalar yaptı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı, "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz. Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Türkiye'nin en iyi takımıyız. Bunu geçen sene şampiyon olarak gösterdik. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız" dedi.
TANGO ZAMANI!
Mauro İcardi golleriyle maçın da kaderini değiştirdi. Arjantinli yıldız 81'de penaltı kaçırırken 83'te maçtaki ikinci golünü ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez üst üste iki maçta da ağları sarsarken en çok skor katkısı yapan oyuncu özelliğini de sürdürdü.
Geçtiğimiz sezondan bu yana yapılan değerlendirmede tecrübeli forvet, toplamda 39 kez ağları havalandırırken 14 defa da asist katkısı sağladı.
DIŞARIDAN 12. GOL MERTENS'TEN
DRIES Mertens attığı şık golle alkışları da toplarken bu sezon sarı-kırmızılıların ceza sahası dışından attığı 12. golü kaydetti. Belçikalı oyuncu, İcardi'nin ilk golünde de asist yaparken bu sezon toplamda 7 gol ve 8 gol pasına ulaştı.
'KARAKTER GÖSTERDİK'
DRİES
Mertens, attığı gol sonrasında Ndombele'ye neden koştuğunu anlattı: "Ndombele'ye, gol atarsam yanına gideceğimi söyledim. O, komik biri.
11 kişi oynuyor, herkes hak ettiği dakikaları bulamıyor. Bence o da bu oyunculardan biri. Kolay bir maç değildi. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı, bunu gösterdiler. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık."
DAYI: MERTENS ADAMIN DİBİ
SARI-
kırmızılıların 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay, haklı bir galibiyet aldıklarını belirtirken, duygularını, "Biz Galatasaray'ız, her zaman topla basarız, mücadele ederiz. İnandık, onun için kazandık"
sözleriyle dile getirdi. Tecrübeli oyuncu, Rizespor karşılaşmasında uzaktan gollerin kendisinden gelmesi, Kasımpaşa'ya karşı ise Dries Mertens'in uzaktan gol bulmasının sorulması üzerine "Mertens adamın dibi" cevabını verdi.