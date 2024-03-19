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Giriş Tarihi: 19.3.2024

Şampiyonluk alameti

MEHMET ÖZCAN
Şampiyonluk alameti

1987-88 sezonundan beri Cimbom lider girdiği son 8 haftada sadece 2000-01’de yerini kaybetti. Mauro İcardi formu ile geçen sezonki gibi yine çıkışa geçerken yedeklerin devreye girmesi, yoğun fikstürün seri galibiyetlerle aşılması yolunu açtı

Galatasaray, 77. dakikada yenik duruma düştüğü Kasımpaşa deplasmanında 4-3 kazandı, galibiyet serisini 11 maça çıkardı ve 2 puan farkla zirvedeki yerini korudu. İşte Aslan'ın şampiyonluk havasına girme nedenleri:
-GALATASARAY üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan beri lider girdiği son 8 haftada sadece bir fire verdi: 2000-01.
-İCARDI geçen sezon olduğu gibi ligin son düzlüğüne girildiğinde açılmaya başladı; Rizespor'a attığı golün ardından Kasımpaşa'ya duble yaptı. Arjantinli forvet, İstanbulspor ve Manchester United maçlarından sonra Kasımpaşa deplasmanında kaçırdığı penaltıyı, akabinde attığı golle telafi etti.

YEDEK KUVVETLER DEVREDE
-YEDEK golcü Carlos Vinicius 90. dakikada galibiyeti getiren isim olurken, akıllara 2018-19 sezonunda Akhisar maçını çözen Kostas Mitroglou'nu getirdi.
-KASIMPAŞA maçında Zaha rakibin 10 kişi kalmasını sağladı, Ziyech asist yaptı. Okan Buruk kalan 8 haftada bu iki yıldızdan daha fazla faydalanacak.
-STOPERLERİ Sanchez ve Abdülkerim, sağ bek Serge Aurier'in sakat olduğu dönemi ligde kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, milli arada tam kadro olacak.

İCARDİ'YE ÖZEL PROGRAM
Kasımpaşa maçında ağları 2 kez sarsarak bu sezon ligde 17 gole ulaşan İcardi için dinlenme zamanı... Sakatlığı nedeniyle maç içinde fiziksel eksikleri de göze çarpan Arjantinli oyuncunun, milli arada daha uzun bir dinlenme süreci ile kendine gelmesi planlanıyor. Sağlık heyetinin sürekli irtibatta olacağı yıldız futbolcunun, ağrılarla oynaması nedeniyle böyle bir yol izlendi. İcardi'nin, kalan 8 haftada ağrılarını geride bırakarak sahaya çıkması isteniyor.
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Şampiyonluk alameti
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