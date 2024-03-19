Şampiyonluk alameti

Galatasaray, 77. dakikada yenik duruma düştüğü Kasımpaşa deplasmanındaİşte Aslan'ın şampiyonluk havasına girme nedenleri:üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan beri lider girdiği son 8 haftada sadece bir fire verdi:geçensezon olduğu gibi liginson düzlüğüne girildiğindeaçılmaya başladı;Rizespor'a attığı golünardından Kasımpaşa'yaduble yaptı.golcü Carlos Vinicius 90. dakikada galibiyeti getiren isim olurken, akıllaramaçında Zaha rakibin, Ziyech asist yaptı.Sanchez ve Abdülkerim, sağ beksakat olduğu dönemi ligde kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, milli arada tam kadro olacak.maçında ağları 2 kez sarsarakSakatlığı nedeniyle maç içinde fizikseleksikleri de göze çarpan Arjantinli oyuncunun,milli arada daha uzun bir dinlenme süreciile kendine gelmesi planlanıyor.İcardi'nin, kalan 8 haftada ağrılarınıgeride bırakarak sahaya çıkması isteniyor.