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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Şampiyonluk için 6 puan

MEHMET ÖZCAN
Şampiyonluk için 6 puan

Buruk ve kurmayları, Kartal’ın artılarını ve eksilerini belirledi. Karagümrük maçının 11’i değişmeyecek. 50 bin Aslan da tribünlerde yerini alacak

Ligde 11 maçta 14 kez ağları sarsan Galatasaray, yıldızlarla dolu bu kadrodan bol gol bekleyen taraftarın isteğini henüz karşılamadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisinde sergileyeceği futbol ve alacağı sonuçla camiayı şampiyonluk havasına sokmanın planlarını yapıyor. İşte Florya ve Aslantepe'de hafta boyunca yaşananların özeti:

YARDIMCISI İrfan Saraloğlu'nu Beşiktaş-Ümraniyespor maçını izlemeye gönderen Okan Buruk, siyah-beyazlı rakibi A'dan Z'ye analiz etti. Buruk, derbiye özel sisteminde ve ilk 11'inde değişikliğe gitmeme kararı aldı.

BURUK'UN "Size güveniyorum" dediği oyuncuları, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanmaya konsantre oldu.
Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunun bu iki maçtan alınacak 6 puandan geçtiğinin farkında.

ALANYASPOR maçında bloke cezası alan tribünlerin devir işlemi gece gündüz sürüyor.
Satışa çıkan sınırlı sayıda bilet dakikalar içinde tükendi. 50 bin taraftar Aslantepe'de Okan Buruk ve oyuncuları motive etmeye hazır.

TAKIMIN yeni yıldızları İcardi, Mertens ve Mata ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk, oyunculardan saha içinde daha fazla sorumluluk almalarını istedi.

5 MILYON TL PRIM
Sarı-kırmızılı yönetim, kesenin ağzını açtı Beşiktaş maçı öncesi takıma doping yaptı
Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için kesenin ağzını açtı. Yarınki kritik maçın kazanılması halinde sarı-kırmızılılara toplam 5 milyon TL prim verilecek. Yönetim, tek maçlık galibiyet primini bu sezon özel olarak Beşiktaş maçında ilk kez uygulayacak. Bu sezon Süper Lig'de 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Cimbom, 21 puanla 5. sırada bulunuyor.

BURUK'UN İMHA PLANI!
Galatasaray'da dev maçın ilk 11'i şekillendi. Abdülkerim'in cezasının sona ermesiyle rahatlayan Okan Buruk, kafasındaki takımı belirledi. Fernando Muslera'nın önünde Sacha Boey-Nelsson- Abdülkerim-Emre Taşdemir dörtlüsü görev alacak. Orta sahayı Torreira ile Oliveira kontrol edecek. Kanatlarda Rashica ile Kerem Aktürkoğlu, 10 numarada Mertens ve ileri uçta İcardi olacak.

FLORYA'DA KAMP ZAMANI
Pazartesi gününden beri derbiye hazırlanan Galatasaray, cuma akşamı Florya'da son taktik çalışmasını yapacak. Sarı-kırmızılı takım, idmanın ardından tesiste kampa girecek ve Beşiktaş maçını beklemeye başlayacak.

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