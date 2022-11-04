Şampiyonluk için 6 puan

Ligde 11 maçta 14 kez ağları sarsan Galatasaray, yıldızlarla dolu bu kadrodan bol gol bekleyen taraftarın isteğini henüz karşılamadı.İşte Florya ve Aslantepe'de hafta boyunca yaşananların özeti:YARDIMCISI İrfan Saraloğlu'nu Beşiktaş-Ümraniyespor maçını izlemeye gönderen Okan Buruk, siyah-beyazlı rakibi A'dan Z'ye analiz etti.BURUK'UN "Size güveniyorum" dediği oyuncuları, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanmaya konsantre oldu.Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunun bu iki maçtan alınacak 6 puandan geçtiğinin farkında.ALANYASPOR maçında bloke cezası alan tribünlerin devir işlemi gece gündüz sürüyor.Satışa çıkan sınırlı sayıda bilet dakikalar içinde tükendi.TAKIMIN yeni yıldızları İcardi, Mertens ve Mata ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk, oyunculardan saha içinde daha fazla sorumluluk almalarını istedi.Sarı-kırmızılı yönetim, kesenin ağzını açtı Beşiktaş maçı öncesi takıma doping yaptıalatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için kesenin ağzını açtı. Yarınki kritik maçın kazanılması halinde sarı-kırmızılılara toplam 5 milyon TL prim verilecek. Yönetim, tek maçlık galibiyet primini bu sezon özel olarakBu sezon Süper Lig'de 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Cimbom, 21 puanla 5. sırada bulunuyor.Galatasaray'da dev maçın ilk 11'i şekillendi. Abdülkerim'in cezasının sona ermesiyle rahatlayan Okan Buruk, kafasındaki takımı belirledi. Fernando Muslera'nın önünde Sacha Boey-Nelsson- Abdülkerim-Emre Taşdemir dörtlüsü görev alacak. Orta sahayı Torreira ile Oliveira kontrol edecek. Kanatlarda Rashica ile Kerem Aktürkoğlu, 10 numarada Mertens ve ileri uçta İcardi olacak.Pazartesi gününden beri derbiye hazırlanan Galatasaray, cuma akşamı Florya'da son taktik çalışmasını yapacak. Sarı-kırmızılı takım, idmanın ardından tesiste kampa girecek ve Beşiktaş maçını beklemeye başlayacak.