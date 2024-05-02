Şampiyonluk için hakimiyet kurdu!

Bu sezonun başında G.Saray'a kazandırılan ve gelişi ile olay yaratan Hakim Ziyech, düşük performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilerin de odağında olmuştu.Ligde sahaya çıktığı son 3 maçta 2 gol ve 1 asist ile takıma kritik bir katkı veren Ziyech, G.Saray'daki kariyerinde toplam 20 maçta 6 gol-4 asiste ulaştı.Fas Milli Takımı yerine sarı-kırmızılı fotoğrafını koyan Ziyech, şampiyonluk havasına girdi.Sezon sonunda yolların ayrılması planlanan sağ kanadın bu performansının devam etmesi halinde yola devam kararı çıkacak.SARI-KIRMIZILIG.SARAY'A geçen sezon gelen Marco Pezzaiuoli, sessiz sedasız kulüpten ayrıldı. İtalyan asıllı UEFA Pro Lisans sahibi Alman futbol adamı, Florya'da altyapıda görevliydi. Marco Pezzaiuoli, Can Uzun'u rapor etmesine rağmen transfer gerçekleşmedi. Almanya 2. Ligi'nde 18 gol atan Can Uzun bir sene de değerini katladı ve A Milli Takım'a seçildi.